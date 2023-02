Stand: 06.02.2023 14:29 Uhr Flensburgs Handballer wollen ins European-League-Achtelfinale

Nur drei Tage nach dem Viertelfinal-Krimi und dem Einzug in die Pokal-Endrunde haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt die nächste große Aufgabe vor sich. Mit einem Heimsieg über den isländischen Vertreter Valur Reykjavik kann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla am Dienstag den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der European League perfekt machen. Die Norddeutschen haben allerdings mit Personalmangel zu kämpfen: Die verletzten Rückraumspieler Jim Gottfridsson und Lasse Möller fallen aus. Der Einsatz von Mads Mensah Larsen, der im Pokalspiel umgeknickt war, ist noch fraglich. | 06.02.2023 14:25