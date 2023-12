Stand: 11.12.2023 10:43 Uhr Flensburgs Handballer verpflichten Linksaußen Volz

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat Linksaußen Patrick Volz ab kommenden Sommer verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt von HBW Balingen-Weilstetten an die Förde. Für die "Gallier" hat Volz bislang 59 Saisontore erzielt. In Flensburg erhält er einen Vertrag bis 2028, wird aber zunächst an den dänischen Erstligisten SønderjyskE verliehen. | 11.12.2023 10:42