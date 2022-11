Stand: 25.11.2022 13:52 Uhr Flensburgs Handballer planen mit Gottfridsson-Comeback gegen Stuttgart

Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt steht im Spiel am Sonntag (16.05 Uhr) gegen den TVB Stuttgart die Fehlervermeidung im Vordergrund. Mit einem Blick auf das zurückliegende Liga-Spiel (25:25 bei der MT Melsungen) sagte SG-Co-Trainer Mark Bult am Freitag: "Jeder Fehler wird bestraft." Im Heimspiel, für das bislang 5.200 Karten abgesetzt sind, können die Norddeutschen wieder auf Jim Gottfridsson und Magnus Röd setzen. Der schwedische Spielmacher hat seine Muskelprobleme in der Wade ebenso überwunden wie der norwegische Rückraumspieler seine Gehirnerschütterung. | 25.11.2022 13:51