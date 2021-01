Stand: 24.01.2021 15:57 Uhr Flensburgs Handballer Heinl erfolgreich operiert

Kreisläufer Jacob Heinl vom Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Wie die Norddeutschen am Sonntag mitteilten, wurden bei dem Eingriff in Berlin ein Meniskus- und ein Knorpelschaden behoben. Heinl fällt mindestens sechs Monate aus und steht Cheftrainer Maik Machulla in dieser Saison damit nicht mehr zur Verfügung. Der 34-Jährige wird seine Rehaphase in Flensburg durchführen. | 24.01.2020 15:57