Stand: 14.12.2020 15:57 Uhr Flensburgs Golla denkt an WM-Teilnahme

Johannes Golla, Kreisläufer des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt, hat die Handball-WM im Januar in Ägypten trotz seines erst im Oktober auskurierten Mittelfußbruchs nicht abgehakt. Die WM in einer "Blase" hält Golla für denkbar. "Vor einigen Jahren bei der Junioren-WM in Algerien waren wir ziemlich abgeschottet und hatten unseren eigenen Campus", wird er auf der SG-Homepage zitiert. Nach dem WM-Verzicht des Kielers Patrick Wiencek könnte es durchaus so kommen, dass Bundestrainer Alfred Gislason als Ersatz Golla nominiert. | 14.12.2020 15:56