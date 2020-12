Stand: 23.12.2020 10:13 Uhr Flensburgs Golla blickt mit Vorfreude auf die WM

Johannes Golla, Kreisläufer des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt, blickt mit Vorfreude auf die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar). "Ich freue mich auch auf die neuen Spieler. Es wird wieder eine neue Herausforderung, da etwas aufzubauen. In Verbindung mit dem Trainer können wir das auf jeden Fall schaffen", sagte der 23-Jährige nach dem 33:23 (18:12) gegen den HC Erlangen dem NDR. Als er nach der Genesung vom Mittelfußbruch in den vergangenen Wochen gemerkt habe, "dass es gut läuft, war klar, dass ich die WM spiele", sagte Golla. | 23.12.2020 10:12