Stand: 20.11.2020 16:17 Uhr Flensburgs Coach Machulla für WM-Verlegung

In der Debatte um die Handball-WM im Januar in Ägypten schlägt Trainer Maik Machulla von der SG Flensburg-Handewitt eine Verlegung des Turniers vor. "Meine Meinung ist, dass wir ganz deutlich darüber nachdenken müssen, alle internationalen Großveranstaltungen um ein Jahr nach hinten zu verschieben. Warum sollte die WM in Ägypten nicht erst 2022 stattfinden?", sagte der 43-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" In diesem Zusammenhang hält der frühere Profi auch einen anderen Turnierrhythmus für sinnvoll. | 20.11.2020 16:16