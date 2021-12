Stand: 04.12.2021 15:50 Uhr Flensburger Handball-Profi Magnus Rød am Knie operiert

Handball-Profi Magnus Rød von Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich einer Knieoperation unterzogen. Das teilte der Verein am Sonnabend mit. Rød hatte nach einem Sehnenteilriss im rechten Knie gerade erst sein Comeback gefeiert, klagte dann aber erneut über Schmerzen. Die Operation wurde in seiner norwegischen Heimat vorgenommen. Der 24 Jahre alte Rückraumspieler soll in absehbarer Zeit nach Flensburg zurückkehren. Wann er wieder spielen kann, ist offen. | 04.12.2021 15:50