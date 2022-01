Stand: 30.01.2022 12:42 Uhr Flensburger Golla und Gottfridsson im All-Star-Team der EM

Deutschlands Kapitän Johannes Golla ist als bester Kreisläufer in das All-Star-Team der Handball-Europameisterschaft gewählt worden. Der 24-Jährige vom Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt absolvierte bei der Endrunde in Ungarn und der Slowakei die meisten Einsatzminuten in der durch 16 Corona-Fälle personell geschwächten DHB-Auswahl und war mit 28 Treffern auch bester deutscher Torschütze. Zum wertvollsten Spieler des Turniers wurde Gollas Vereinskollege Jim Gottfridsson gekürt. | 30.01.2022 12:41