Stand: 14.09.2021 13:34 Uhr Flensburg holt Hansen aus Hannover

Der dänische Handball-Nationalspieler Johan Hansen wechselt nach der gerade begonnenen Bundesliga-Saison von der TSV Hannover-Burgdorf zur SG Flensburg-Handewitt. Das teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Der 27 Jahre alte Rechtsaußen war vor einem Jahr vom dänischen Club Bjerringbro-Silkeborg nach Hannover gewechselt und zählte bereits während seiner ersten Saison mit 140 Toren in 36 Spielen zu den Top-Scorern der Hannoveraner. Zudem wurde Hansen im vergangenen Winter mit Dänemark Weltmeister und gewann zuletzt die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. | 14.09.2021 13:33