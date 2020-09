Stand: 12.09.2020 15:06 Uhr

Flensburg-Handewitt leiht Kreisspieler aus Spanien aus

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den Slowenen Domen Sikošek Pelko vom spanischen Erstligisten CB Ciudad de Logroño ausgeliehen. Der Leihvertrag endet am 31. Dezember dieses Jahres. Das teilte die SG am Samstag mit. Die Flensburger reagieren damit auf die Notsituation am Kreis. Die Kreisläufer Johannes Golla und Jacob Heinl fallen noch Monate verletzt aus. | 12.09.2020 15:05