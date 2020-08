Stand: 25.08.2020 15:41 Uhr

Flensburg: Gorpischin als Golla-Ersatz?

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt steht nach dem MIttelfußbruch von Nationalspieler Johannes Golla vor einer Nachverpflichtung. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der russische Nationalspieler Sergej Gorpischin am Donnerstag mit in das SG-Trainingslager im dänischen Juelsminde reisen. Der 22 Jahre alte Kreisläufer Gorpischin spielte zuletzt beim zweimaligen Champions-League-Sieger Vardar Skopje. Für den HC Erlangen bestritt er zuvor 19 Bundesliga-Partien. | 25.08.2020 15:41