Stand: 20.12.2022 22:10 Uhr Fischtown Pinguins siegen nach Penaltyschießen

Die Fischtown Pinguins haben am 33. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Auswärtserfolg errungen. Die Bremerhavener setzten sich am Dienstagabend bei den Iserlohn Roosters mit 3:2 nach Penaltyschießen (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) durch. Vor 3.346 Zuschauern entschied Alex Friesen mit seinem Treffer die Begegnung. Die Norddeutschen belegen in der Tabelle zumindest vorübergehend den sechsten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 20.12.2022 22:10