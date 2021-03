Stand: 26.03.2021 21:53 Uhr Fischtown Pinguins siegen klar gegen Schwenningen

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sind am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in eigener Arena zu einem ungefährdeten Erfolg gekommen. Die Norddeuschen siegten am 31. Spieltag mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) gegen die Schwenninger Wild Wings. Die Pinguins festigten ihren zweiten Tabellenplatz in der Nordgruppe. Ergebnisse und Tabelle | 26.03.2021 21:52