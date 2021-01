Stand: 09.01.2021 19:54 Uhr Fischtown Pinguins nun Erster der Nord Conference

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven sind für mindestens eine Nacht Spitzenreiter der Nord Conference in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Die Norddeutschen gewannen am siebten Spieltag beim Gruppenletzten Krefeld Pinguine mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) und weisen nun zwölf Punkte vor. Miha Verlic (29.) brachte Bremerhaven in Führung, ehe Jan Urbas (60.) für den Endstand sorgte. | Ergebnisse und Tabelle 09.01.2021 19:52