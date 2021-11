Stand: 19.11.2021 22:06 Uhr Fischtown Pinguins kassieren Heimniederlage

Die Fischtown Pinguins haben am 22. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Partie gegen den ERC Ingolstadt endete 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Den entscheidenden Treffer erzielte Justin Feser fünf Minuten vor dem Ende. Für das Team aus Bremerhaven bedeutet die Niederlage einen Dämpfer im Kampf um die Play-off-Plätze. In der Tabelle zogen die Oberbayern an den Pinguins vorbei. | 19.11.2021 22:02