Stand: 14.03.2021 21:44 Uhr Fischtown Pinguins besiegen Krefeld Pinguine

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben ihre Pflichtaufgabe in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) souverän bewältigt. Die Norddeutschen gewannen am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine mit 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) und festigten damit ihren zweiten Platz in der Nordgruppe. Ergebnisse und Tabelle | 14.03.2021 21:42