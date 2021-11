Stand: 03.11.2021 22:14 Uhr Fischtown Pinguins besiegen EHC München

Die Fischtown Pinguins sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf dem Vormarsch - und ausgesprochen torhungrig. Die Mannschaft aus Bremerhaven siegte am Mittwochabend gegen den EHC München 6:4 (2:2, 0:1, 4:1). In den jüngsten sechs DEL-Spielen haben die Pinguins satte 30 Tore erzielt und sind wieder dichter an die Play-off-Plätze herangerückt. Gegen München war Ziga Jeglic mit zwei Treffern bester Fischtown-Torschütze. Überblick | 03.11.2021 22:11