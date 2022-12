Stand: 16.12.2022 22:24 Uhr Fischtown Pinguins beenden Münchens Siegesserie in der DEL

Die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Siegesserie des EHC München beendet. Das Team aus Bremerhaven setzte sich beim souveränen Tabellenführer mit 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) durch. Für die Bayern war es die erste Niederlage nach elf erfolgreichen Partien. Die Norddeutschen hatten zuletzt sechs Niederlagen hintereinander kassiert. Die Grizzlys Wolfsburg hatten bereits am Vortag in Frankfurt gewonnen. Bei den Löwen setzten sich die Niedersachsen mit 5:4 nach Penaltyschießen durch. Überblick | 16.12.2022 22:22