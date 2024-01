Stand: 14.01.2024 16:38 Uhr Fischtown Pinguins Bremerhaven verlieren bei Düsseldorfer EG

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am Sonntagnachmittag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) große Moral bewiesen, aber eine 5:6 (1:1, 1:2, 3:1, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen bei der Düsseldorfer EG kassiert. Der Tabellenführer lag schon mit 0:2, 2:4 und 3:5 zurück, rettete sich aber durch zwei Treffer in den letzten neun Minuten zum 5:5 noch in die Verlängerung. Die Extrazeit endete torlos. Im Penaltyschießen sorgte schließlich Brendan O´Donnell für den Erfolg der DEG. Ergebnisse und Tabelle DEL | 14.01.2022 16:37