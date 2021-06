Stand: 05.06.2021 12:19 Uhr Finals: Team Hannover um Brunckhorst gewinnt 3x3-Pokal

Basketballerin Svenja Brunckhorst und das Team Hannover haben bei den Finals in Berlin den deutschen 3x3-Pokal gewonnen. Im Finale siegte das Team um die Nationalmannschaft-Kapitänin am Sonnabend gegen Düsseldorf mit 21:16. Im Spiel um Platz drei setzte sich das Team Frankfurt gegen Bochum mit 13:12 durch. Am Sonntag steht das Finale der Männer auf dem Programm. Die Sieger-Teams qualifizieren sich automatisch für die deutschen Meisterschaften in der urbanen Sportart. | 05.06.2021 12:19