Final8: Hamburger Polo Club verpasst gegen Köln den Halbfinaleinzug

Die Hockey-Herren des Hamburger Polo Club haben den Einzug in das Halbfinale beim EHL Final8-Turnier in Amsterdam verpasst. Am Karfreitag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Witthaus dem deutschen Meister Rot-Weiss Köln mit 0:3 im Penaltyschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 (3:1) gestanden. | 07.04.2023 12:05