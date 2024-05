Stand: 10.05.2024 15:46 Uhr Final Four: THW Kiel am 8. Juni um 18 Uhr gegen FC Barcelona

Die Europäische Handball Föderation hat die Halbfinalspiele in der Handball-Champions-League zeitgenau angesetzt. Demnach trifft der THW Kiel beim Final Four in Köln am 8. Juni im zweiten Spiel um 18 Uhr auf den FC Barcelona. Der SC Magdeburg trifft zuvor auf Aaalborg Handbold (15 Uhr). Das Spiel um Platz drei wird am 9. Juni um 15 Uhr angepfiffen, der Anwurf zum Finale erfolgt an dem Sonntag um 18 Uhr. Ergebnisse/Ansetzungen | 10.05.2024 15:45