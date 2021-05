Stand: 12.05.2021 12:12 Uhr Festerling bleibt Grizzlys Wolfsburg treu - Duo geht

Finalist Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den Vertrag mit Angreifer Garrett Festerling um ein weiteres Jahr verlängert. Der 35-jährige gebürtige Kanadier war im letzten Spiel der Finalserie mit einer Handverletzung ausgeschieden, zuvor hatte er in 41 Saisonspielen elf Tore und 14 Assists beigesteuert. Festerling geht in seine dritte Spielzeit bei den Grizzlys. Maximilian Adam und Jordan Boucher haben hingegen kein neues Vertragsangebot erhalten und werden die Grizzlys verlassen. Jeff Likens hat seine Karriere wie angekündigt beendet und kehrt mit seiner Familie in die USA zurück. | 12.05.2021 12:10