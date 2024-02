Stand: 22.02.2024 09:59 Uhr Felix Magath: Würde auch in Saudi-Arabien trainieren

Für Felix Magath wären moralische Bedenken kein Hinderungsgrund für ein Trainer-Engagement in Saudi-Arabien. Auch Spieler, die in das umstrittene Königreich wechseln, wolle er nicht kritisieren. Er selbst sei in seiner Zeit als Profi "nicht in die Verlegenheit gekommen", über solch ein Angebot nachzudenken, erzählte der ehemalige Akteur des Hamburger SV bei einer Veranstaltung zur Präsentation seines Buches "Gegensätzliches" im Kabarett-Theater "Die Stachelschweine" am Mittwochabend in Berlin. | 22.02.2022 09:59