Stand: 20.07.2021 12:03 Uhr Felix Kroos beendet seine Fußball-Karriere

Felix Kroos beendet seine Laufbahn als Fußball-Profi. "Ich kann voller Überzeugung sagen, meine Karriere ist vorbei und ich bin sehr glücklich damit", verkündete der 30 Jahre alte Bruder des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts "Einfach mal Luppen". Zuletzt hatte Kroos für Eintracht Braunschweig gespielt. Mit den Niedersachsen war der gebürtige Greifswalder aus der Zweiten Liga abgestiegen. Insgesamt absolvierte er 80 Spiele in der Bundesliga und 154 Partien in der Zweiten Liga. | 20.07.2021 12:02