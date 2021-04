Stand: 09.04.2021 11:35 Uhr Fehmarn-Pferde-Festival an zwei Wochenenden

Das Fehmarn-Pferde-Festival findet wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr an zwei statt nur an einem Wochenende statt. Wie bereits 2020 erprobt, soll der sportliche Leistungsvergleich vom 17. bis 20. Juni und vom 25. bis 27. Juni in einer Doppelveranstaltung absolviert werden, teilte der Fehmarnsche RRV mit. Das erste Turnierwochenende ist den Prüfungen bis zur Klasse S und damit auch den Teilnehmenden der Leistungsklassen 1 bis 3 vorbehalten. Dazu gehören auch vier Dressurprüfungen. | 09.04.2021 11:32