Stand: 13.02.2024 09:42 Uhr Fehlstart auch im Becken: Wellbrock verpasst 800-m-Finale

Olympiasieger Florian Wellbrock hat nach den enttäuschenden Freiwasser-Rennen bei der WM in Katar auch im Becken einen Fehlstart hingelegt. Der 26 Jahre alte Bremer verpasste wie bereits bei den Titelkämpfen in Fukuoka das Finale über 800 m Freistil. Wellbrock schlug am Dienstag als Vorlauf-Zehnter in 7:48,17 Minuten an und vergab dadurch erneut die Chance, sich vorzeitig das Ticket für die Sommerspiele in Paris zu sichern. | 13.02.2024 09:41