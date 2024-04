Stand: 19.04.2024 15:58 Uhr Favorit Zverev im Viertelfinale von München ausgeschieden

Topfavorit Alexander Zverev (Hamburg) ist beim ATP-Tennisturnier in München schon im Viertelfinale ausgeschieden. Der Weltranglistenfünfte unterlag am Freitag dem Chilenen Cristian Garin mit 4:6, 4:6 und erlebte wie schon in den vergangenen Jahren eine Enttäuschung. Bei nasskalten Bedingungen und Nieselregen fand der Olympiasieger einen Tag vor seinem 27. Geburtstag kein Mittel gegen den variabel spielenden und beherzt kämpfenden Südamerikaner. Zudem haderte er immer wieder lautstark wegen des rutschigen Asche-Untergrunds. | 19.04.2024 15:56