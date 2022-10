Stand: 17.10.2022 16:33 Uhr Fast 15.000 Tickets für Frauen-Hit Wolfsburg - Bayern verkauft

Der VfL Wolfsburg hat für das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga gegen den FC Bayern München am Sonntag (ab 13:45 Uhr live im NDR) bereits 14.700 Tickets verkauft. Dies sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim deutschen Meister, in einer Medienrunde am Montag. "Das ist richtig klasse zum jetzigen Zeitpunkt", urteilte der 54-Jährige und verwies darauf, dass erst diese Woche verstärkt Werbung betrieben werde und die Partie mitten in die Herbstferien falle. | 17.10.2022 16:33