Stand: 10.09.2021 16:30 Uhr Fans des THW Kiel bei Heimspielen weiter mit Mund-Nasenschutz

Fans des THW Kiel bei Heimspielen weiter mit Mund-Nasenschutz Der Handball-Bundesligist THW Kiel wird auch nach dem 20. September bei seinen Zuschauern auf das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bestehen. "Wenn die Wissenschaft das empfiehlt, werden wir das befolgen. Wir sind uns der besonderen Situation in der Halle bewusst", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi dem NDR. Ab dem 20. September tritt in Schleswig-Holstein die neue Landesverordnung in Kraft. Damit dürfen die Vereine ihre Arenen und Stadien wieder voll auslasten. Einen Tag zuvor empfängt der THW seinen Dauerrivalen SG Flensburg-Handewitt. Im Rahmen eines Modellprojektes sind 9.000 Zuschauer in der Kieler Halle zugelassen.

| 09.09.2021 21:14