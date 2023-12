Stand: 08.12.2023 14:14 Uhr Fangewalt: Innenministerkonferenz richtet Forderung an Vereine

Die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern hat die Profi-Vereine und die Deutsche Fußball Liga (DFL) aufgefordert, mehr gegen Gewalt in den Stadien zu unternehmen. Die Innenministerinnen und Innenminister drangen zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Berlin am Freitag außerdem darauf, dass die Vereine DFB-Richtlinien zu baulichen und personellen Maßnahmen in den Stadien einhalten, auch um eine effektive Kontrolle beim Einlass sicherzustellen. "Es wird höchste Zeit, dass wir der kleinen gewalttätigen Minderheit in unseren Stadien konsequent die Rote Karte zeigen", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). | 08.12.2023 14:11