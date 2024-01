Stand: 16.01.2024 13:06 Uhr Fan-Krawalle: Treffen von Landesregierung und Hansa Rostock am Freitag

Nach Fan-Ausschreitungen in der jüngsten Vergangenheit werden sich Vertreter der Landesregierung und Verantwortliche des FC Hansa Rostock noch in dieser Woche und damit vor dem Beginn der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga treffen. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern teilte am Dienstag mit, dass sich Ministerin Stefanie Drese, Innenminister Christian Pegel und Polizei-Vertreter am Freitagnachmittag mit dem Ostsee-Club austauschen werden. Auf Hansa-Seite werden der Vorstandsvorsitzende Robert Marien und einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates erwartet. | 16.01.2022 13:06