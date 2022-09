Stand: 01.09.2022 11:57 Uhr Färinger Ellefsen á Skipagøtu 2023 zum THW Kiel

Erstmals wird ein Färinger das Trikot des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel tragen. Rückraumspieler Elias Ellefsen á Skipagøtu wird von der Saison 2023/24 an für den Bundesligisten spielen. Wie die "Zebras" am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der 20-Jährige einen Vertrag bis 2027. Der Nationalspieler der Färöer gilt als eines der größten Talente in Europa und ist "Sportler des Jahres" seines Landes. Ellefsen á Skipagøtu spielt seit 2020 für den IK Sävehof, mit dem er die schwedische Meisterschaft und den nationalen Pokal gewann. | 01.09.2022 11:56