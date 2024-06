Stand: 13.06.2024 17:19 Uhr Fabio Kaufmann verlängert bei Eintracht Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Mittelfeldspieler Fabio Kaufmann verlängert. Das gaben die Niedersachsen, die in Anton Donkor und Ron-Thorben Hoffmann bereits namhafte Abgänge zu verkraften hatten, am Donnerstag bekannt. Dem 31 Jahre alten Mittelfeldspieler lagen nach starken Leistungen in den vergangenen Monaten auch Angebote anderer Clubs vor. Doch er entschied sich zu einem Verbleib in Braunschweig bis vorerst 2025 plus Option für eine weitere Saison. Wechselbörse 2. Liga | 13.06.2024 17:19