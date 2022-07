Stand: 28.07.2022 21:05 Uhr FIFAe Nations Cup: Gültekin und Deutschland im Achtelfinale

Einzel-Weltmeister Umut "Umut" Gültekin greift mit der deutschen eFootball-Nationalmannschaft weiter nach dem WM-Double. Am Donnerstag schlossen der geburtige Hamburger, der für RB Leipzig spielt und Mustafa "Musti" Cankal vom FC St. Pauli die Vorrunde des FIFAe Nations Cups in Kopenhagen als Erste ihrer Gruppe B ab und erreichten die K.o-Phase. Im Achtelfinale am Freitag spielt Deutschland gegen Italien. | 28.07.2022 21:04