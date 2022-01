Stand: 06.01.2022 17:36 Uhr FC St. Pauli testet am Sonnabend gegen Beerschot VA

Der FC St. Pauli kommt doch noch zu einem Testspiel in seinem Trainingslager im spanischen Benidorm. Der Zweitliga-Tabellenführer trifft am Sonnabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den belgischen Erstliga-Letzten K. Beerschot VA, wie der Verein mitteilte. Ursprünglich wollten die Hamburger gegen den KRC Genk spielen. Der Club aus Belgien hatte wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Europa auf die Reise nach Spanien kurzfristig verzichtet. | 06.01.2021 17:34