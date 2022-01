Stand: 08.01.2022 14:45 Uhr FC St. Pauli gewinnt Testspiel gegen Beerschot VA aus Belgien

Der FC St. Pauli hat den einzigen Test in seinem Trainingslager im spanischen Benidorm gewonnen. Der Tabellenführer der Zweiten Liga setzte sich am Sonnabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den belgischen Erstliga-Letzten K. Beerschot VA mit 2:0 durch. Gespielt wurde über 4 x 30 Minuten. Christopher Buchtmann (82.) und Maximilian Dittgen (95.) trafen für die Hamburger. Ursprünglich wollten die Hamburger gegen den KRC Genk spielen, der Club hatte wegen der Corona-Lage auf die Reise nach Spanien kurzfristig verzichtet. Am Sonntag kehrt der FC St. Pauli aus dem Trainingslager zurück. | 08.01.2021 14:45