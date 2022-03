Stand: 09.03.2022 13:06 Uhr FC St. Pauli: Makienok weiter fokussiert trotz ungeklärter Zukunft

Simon Makienok vom FC St. Pauli bleibt gelassen, obwohl seine sportliche Zukunft wegen seines am Saisonende auslaufenden Vertrags noch immer unklar ist. "Bislang ist nichts entschieden und damit gehe ich sehr entspannt um", sagte der 31 Jahre alte Däne in einem Interview auf der Homepage des Hamburger Fußball-Zweitligisten. Er könne sich auch so weiter auf die Spiele und jedes Training fokussieren, betonte der baumlange Mittelstürmer, der zum jüngsten 3:1-Heimsieg über den Karlsruher SC sein fünftes Saisontor erzielt hatte. Für das Spiel am Sonnabend bei seinem Ex-Club Dynamo Dresden (13.30 Uhr im NDR Livecenter) hofft er auf einen weiteren Startelf-Einsatz. | 09.03.2021 13:00