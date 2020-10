Stand: 26.10.2020 10:47 Uhr FC St. Pauli will Führungsstruktur verändern

Der FC St. Pauli will seine Führungsstruktur verändern. In Zukunft soll das Präsidium des Fußball-Zweitligisten um vier hauptamtliche sogenannte Vertreter erweitert werden, die faktisch wie Geschäftsführer agieren - mit allen Rechten und Pflichten. Gleichzeitig soll die Entscheidungshoheit weiter beim ehrenamtlichen Präsidium liegen. Bevor die Vertreter ernannt werden können, müssen die Mitglieder des Vereins am 15. November auf der Mitgliederversammlung einer dafür notwendigen Satzungsänderung zustimmen. | 26.10.2020 17:27