Stand: 21.02.2023 16:52 Uhr FC St. Pauli vorerst ohne Stürmer Matanovic

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorerst auf Igor Matanovic verzichten. Der Stürmer zog sich bei seinem Einsatz für die U23 am vergangenen Sonntag eine Schulterverletzung zu und fehlt "auf unbestimmte Zeit". Das gaben die Hamburger am Dienstag bekannt. Matanovic kam in dieser Saison bisher zu 17 Zweitliga-Einsätzen. | 21.02.2023 16:49