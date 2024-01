Stand: 27.01.2024 15:25 Uhr FC St. Pauli verpflichtet Nationalspieler Ahlstrand

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Offensivspieler Erik Ahlstrand verpflichtet. Das gab der Club am Sonnabend bekannt. Der 22-jährige Schwede, der vor Kurzem seinen Einstand in der Nationalmannschaft gegeben hat, wechselt von Halmstads BK ans Millerntor. Über die Ablöse machten die Hamburger keine Angaben, laut Medienberichten liegt sie im mittleren sechstelligen Bereich. In der ersten schwedischen Liga kam Ahlstrand für Halmstads auf 47 Einsätze, erzielte dabei drei Tore und bereitete fünf weitere vor. Wechselbörse | 27.01.2022 15:23