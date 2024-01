Stand: 24.01.2024 14:31 Uhr FC St. Pauli verlängert mit Torwart Vasilj

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den auslaufenden Vertrag mit Nikola Vasilj verlängert. Der Keeper, der im Juli 2021 von Zorya Lugansk aus der Ukraine ans Millerntor gekommen war, unterschrieb ein neues Arbeitspapier - über die genaue Laufzeit machten die Hamburger keine Angaben. Vasilj stand bislang in 80 Pflichtspielen für die Kiezkicker im Tor und blieb dabei in 25 Partien ohne Gegentreffer. "Niko hat seinen Wert für unser Team von Beginn an unter Beweis gestellt und ist ein bedeutender Faktor in unserer mittlerweile sehr gefestigt agierenden Defensive", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. | 24.01.2022 14:31