Stand: 28.03.2024 16:53 Uhr FC St. Pauli verbietet Einsatz von Kunststoff-Konfetti am Millerntor

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit Blick auf den Umweltschutz und Sichteinschränkungen für TV-Zuschauer den Einsatz von Kunststoff-Konfetti und Konfettischlangen-Kanonen verboten. "Das Konfetti weht durch das Stadion, bleibt in Ecken liegen oder flattert ins Viertel", sagte Franziska Altenrath, beim FC St.Pauli unter anderem für Nachhaltigkeit verantwortlich. Kunststoff-Teilchen zerfielen zu Mikro-Plastik und könnten in den Boden oder die Kanalisation gelangen, so Altenrath. | 28.03.2024 16:52