Stand: 15.11.2020 14:13 Uhr FC St. Pauli produziert Trikots selbst

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat einen Nachfolger für Ausrüster Under Armour, mit dem die Zusammenarbeit nach dieser Saion endet, gefunden - sich selbst. Von Juli an werden die Profis in Trikots aus eigener Produktion auflaufen und damit, so der Club, "einen weiteren wichtigen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit im Profisport gehen". "Auch und gerade in der Corona-Krise wollen wir gemeinsam mit allen St.-Pauli-Fans den Herausforderungen mit Mut und Unternehmergeist begegnen", so Präsident Oke Göttlich. | 15.11.2020 14:12