Stand: 02.01.2023 10:24 Uhr FC St. Pauli ohne Medic und Avevor ins Trainingslager

Fußball-Zweitligist FC St.Pauli ist mit nahezu allen Profis ins Trainingslager nach Benidorm (Spanien) abgereist. Nicht an Bord des Fliegers waren Jakov Medic und Christopher Avevor. "Jakov hatte einen grippalen Infekt. Wir wollten kein Risiko eingehen, deswegen hat er noch einen Arzttermin, bei dem geprüft wird, wann er nachreisen kann", sagte Trainer Fabian Hürzeler. Avevor habe Probleme im Adduktorenbereich, konnte zuletzt nicht belastet werden und werde in Hamburg individuell arbeiten, so der St.-Pauli-Coach. | 02.01.2023 10:23