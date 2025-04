Stand: 15.04.2025 19:55 Uhr FC St. Pauli ohne Irvine gegen Leverkusen

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss vorerst auf Kapitän Jackson Irvine verzichten. Wie der Tabellen-15. am Dienstag mitteilte, habe eine "osteologische Untersuchung eine Stressreaktion im linken Fuß" des Australiers gezeigt. Der 32-Jährige hatte nach dem Auswärtssieg bei Holstein Kiel (2:1) über Schmerzen in dem Bereich geklagt. Die Kiezkicker empfangen am Sonntag (19.30 Uhr) am heimischen Millerntor Double-Gewinner Bayer Leverkusen. Der Aufsteiger hat fünf Spiele vor Saisonende einen Puffer von sieben Punkten auf den Relegationsrang. | 15.04.2025 19:54