Stand: 21.12.2022 14:27 Uhr FC St. Pauli mit Generalprobe gegen FC Midtjylland

Der FC St. Pauli bestreitet sein letztes Testspiel vor Beginn der Rückrunde gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland. Gespielt wird am 21. Januar um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt gab. Pokalsieger Midtjylland ist Tabellensiebter der dänischen Superliga und Europa-League-Teilnehmer. Acht Tage später (29. Januar, 15.30 Uhr) starten die Hamburger beim 1. FC Nürnberg in die Rückrunde. Ergebnisse/Tabelle | 21.12.2022 14:20