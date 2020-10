Stand: 07.10.2020 13:36 Uhr FC St. Pauli mit Doppeltest

Der Fußballer des FC St. Pauli nutzen die Punktspiel-Pause in der Zweiten Liga zu einem Doppel-Test. Nach dem Gastspiel am heutigen Mittwoch (17 Uhr) beim Bundesligisten Werder Bremen treten die Kiezkicker am Donnerstag (14 Uhr) beim Liga-Rivalen Holstein Kiel an. Trainer Timo Schultz will die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden Partien unter anderem nutzen, damit sich Zugänge wie die gerade verpflichteten Profis Guido Burgstaller und James Lawrence mit ihren Teamkollegen einspielen können. | 07.10.2020 13:35