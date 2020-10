Stand: 01.10.2020 10:03 Uhr FC St. Pauli mit Burgstaller nach Sandhausen

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli reist zum Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr) mit Neuzugang Guido Burgstaller an. "Man sieht, dass er kicken kann. Er wird auf jeden Fall im Kader stehen", sagte Trainer Timo Schultz: "Er hat über die Jahre bewiesen, dass er Tore schießen kann. Er passt gut in die Gruppe." Bis auf die langzeitverletzten Christopher Buchtmann und Ryo Miyaichi haben die Kiezkicker keine personellen Sorgen. | 01.10.2020 10:02